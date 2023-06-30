Согласно обновленным данным украинской разведки, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, пишет Politeka.net.

Так, одними из первых со станции уехали трое сотрудников «росамота», которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "росатомом".

«Согласно полученным указаниям, они должны отъехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева», - сообщили в разведке.

Также на территории самой ЗАЭС и Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

«Персоналу, который остается на станции, дано указание «в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину», - отметили в Главном управлении разведки МО Украины.

Напомним, в Запорожской области, Днепропетровщине и в части Херсонщины начались учения. Легенда – утечка радиации с одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции.

"Мы понимаем, что оккупированная врагом Запорожская атомная электростанция на сегодняшний день представляет в техногенном плане огромную опасность, особенно для граждан Днепропетровской, Запорожской и Херсонской области.

По самому худшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч жителей Днепропетровщины и Запорожья", - говорится в сообщении МВД.

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Также сообщалось, что украинцы начали готовиться к новой катастрофе.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты минувшей ночью ударили по Украине не только ракетами.