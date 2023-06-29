Оголошено алгоритми дій при евакуації, яка розпочнеться у разі настання надзвичайної ситуації, пов'язаною з ЗАЕС.

Так, окрім іншого, буде оголошено евакуацію, пише Politeka.net.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Так, за його словами евакуація буде оголошена у Біленівській, Широківській, Долинській громадах, а також у Дніпровському та Хортицькому районах Запоріжжя.

Мешканцям повідомлять адреси збірних пунктів, рекомендований маршрут при евакуації власним транспортом, а також напрямок руху при евакуації пішки.

Раніше Малашко повідомив, що у випадку теракту на ЗАЕС можуть евакуювати близько 140 тисяч людей. Також влада готується приймати людей з окупованої території.

Алгоритм дій при евакуації буде такий:

Отримавши повідомлення про початок евакуації, зберігайте спокій, вимкніть джерела водо-, електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах.

Повідомте сусідів та близьких про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, особам з інвалідністю, людям похилого віку.

Також необхідно буде взяти екстрену валізу та вирушити власним автотранспортом за спланованим маршрутом в безпечну зону. Якщо це буде неможливо, необхідно буде йти до збірного пункту евакуації вашого населеного пункту.

«Якщо Ви не можете самостійно вийти з приміщення, Вам необхідно вивісити за вікном або прив'язати до ручки вхідних дверей біле полотно так, щоб було видно з вулиці, та повідомити органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, Національної поліції. Вам на допомогу будуть направлені працівники соціальних служб», - розповів Малашко про те, як необхідно буде діяти у разі надзвичайної ситуації.

Після прибуття до збірного пункту евакуації людину буде евакуйовано до проміжного пункту евакуації для проведення дозиметричного контролю та санітарної обробки у разі необхідності.

Ще раз наголошуємо на важливості ретельного захисту речей, які берете з собою, від контакту з навколишнім середовищем та забруднення радіацією (речі повинні бути герметично запаковані). По закінченню дозиметричного контролю Вас буде переміщено до безпечної зони», - розповів Малашко.

Нагадаємо, на Запоріжжі розпочинаються навчання на випадок підриву росіянами атомної електростанції в Енергодарі.

Тренування відбуватиметься на території Запоріжжя та Запорізького району. Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

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