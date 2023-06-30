Украинская ведущая Маша Ефросинина решила рассказать о сложной истории, из-за которой могли пострадать дети. Женщина всего лишь хотела, чтоб дети немного подышали свежим воздухом на улице.
Вера из Чернигова - 46-летняя мать двух мальчиков. Их семья не смогла покинуть город после начала осады, и они прожили почти 40 дней, скрываясь в подвалах. Вера работает в социальной сфере и даже в условиях постоянных обстрелов она уделяла время своей работе, чтобы обеспечить выплату субсидий и пособий всем нуждающимся. Кроме того, Вера понимает, насколько важно психическое здоровье в таких непростых условиях.
«Я отправила детей подышать воздухом на улицу, и тут в наш двор прилетели две бомбы» -рассказывает женщина.
«Она приехала на программу психоэмоциональной реабилитации, предназначенную для матерей и детей, пострадавших от войны. Она приняла эту решение ради своих мальчиков, потому что после происшествия они очень изменились» - поделилась Ефросинина, рассказом о случившемся в семье Веры.
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В сети поделились своими переживаниями:
«Почему наши дети должны это пережить? За что? Почему их дети спят спокойно? Каждый русский не должен иметь покоя ближайшие 100 лет; Читаю и плачу! Уже полтора года война, а мои мозги до сих пор это не воспринимают;
А мой сынишка не выжил когда 26 марта прилетел снаряд в дом...; Я не смогла читать без слез…; Держитесь, рада, что вы живы».
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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.