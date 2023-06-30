Певица Вера Брежнева показала, как поддерживает Украину, выйдя на сцену с флагом. Видео звезда опубликовала в ТикТок, но нарвалась на критику от украинцев. Звезда на кадрах спела свой хит "Любовь спасет мир" на русском языке.
"Любовь спасет мир", - написала Вера Брежнева под кадрами.
"А сейчас я я просто в шоке",
"ты уже поддерживаешь Украину? или я что-то упустила?",
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"В чем она молодец и самая лучшая???",
"Люди, эй, взяла флаг и уже все патриотка, ни одного видео в поддержку Украины, никакой поддержки для военных и вы ее хвалите, это низко...",
"а раньше она тоже с нашим прапором была или она молчала?",
"К ней больше уважения, чем к Каменской, Виннику, Яме и другим украинцам".
Стоит отметить, Вера Брежнева - известная певица из Украины, которая до 24 февраля 2022 года жила и строила карьеру в России. Сразу же после полномасштабного вторжения звезда выехала из России и поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда при этом отправилась в Польшу, где помогала украинским беженцам. А на момент начала входа оккупантов в Украину и попытку захвата столицы, там находились муж и дочь Веры Брежневой.
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