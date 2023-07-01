Глава Николаевской ОГА Виталий Ким признался, благодаря чему он стал популярным. Руководитель области об этом рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Как то говорят, "пионер должен быть всегда готов". А во-вторых, были задачи, которые не измерялись количеством подписчиков - это результат или побочный эффект того, что происходило. То есть, люди, по моему мнению, ценят то, что что-то делается для обороны страны нашей. Именно так на это реагируют, но это не было целью, целью было доведение информации, поддержка боевого духа и работа против российской ИПСО и информационные атаки", - рассказал Виталий Ким.

При этом глава области поделился, что он никак не изменился после полномасштабного вторжения. Единственное, что сняли бюрократический дресс-код и он смог быть самим собой. Также Виталий Ким признался, что знал украинский язык еще со школьных годов, где его научила учительница. Но общался все время на русском языке, так как это было удобней для тех, кто его слушал. Еще глава региона добавил, что он и сейчас использует русский язык. Когда нужно обратиться к россиянам - то использует их родной язык, а когда только к украинцам - украинский.

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