Валерий Залужный в разговоре с Дмитрием Комаровым признался, что за время полномасштабной войны плакал только однажды.

"Будучи главнокомандующим, мне не хочется признаваться в каких-то слабостях, но опять же повторюсь: я человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына, а он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь. Еще на тот момент, пока я с ней переписывался, у меня была надежда, что все-таки он жив и все будет хорошо. И в один момент мне уже доложили о том, что, к сожалению, он погиб, его нет, и я вынужден был как-то с мамой прояснить эту ситуацию. Потому что мама прислала мне СМС его — где-то он перед вылетом написал СМС о том, что он патриот, даже если его не станет, он хочет, чтобы знали, что он нормальный человек. И когда я пытался с мамой как-то этот вопрос обсудить, мне сил не хватило", - поделился Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что он помнит имя бойца, но называть его не стал.

Каждый день Валерий Залужный слышит имена своих знакомых, погибших на войне, и болезненно переживает эти новости.

"Я всегда возвращаюсь в телефонную книгу и вижу очень много фамилий, которых уже нет. И нет просто сил что-то сделать с этой записью в телефонной книге. Наверное, я еще не готов к этому. Когда-то я, пожалуй, это сделаю, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда, но, пожалуй, не получится удалить это из памяти, из своего сердца. Это очень тяжело. Всеми нормальными людьми это воспринимается очень и очень плохо. Война - это очень плохое дело", - подчеркнул Валерий Залужный.

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