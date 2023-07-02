Популярная украинская ведущая пожаловалась на жизнь, только вернувшись в страну вместе с сыном.

Телеведущая Маша Ефросинина вернулась в Украину со своими детьми - восьмилетним сыном Сашей и 19-летней дочерью Наной. Она решила привезти детей в Киев, чтобы они могли встретиться с отцом, который находится на службе в Вооруженных Силах Украины. Ефросинина поделилась фото со спящим сыном на своей странице в Instagram.

Маша описала путешествие из Польши в Украину как сложное и по приезде в Киев их встретили сирены. Она рассказала о проблемах на границе и долгой очереди, вызванной напряженной обстановкой:

"Мы провели 17 часов за рулем, едя из Варшавы в Киев. На границе был полный хаос - сотни автомобилей стояли в очереди для выезда из Украины. Вероятно, это было предсказуемо из-за напряженной информационной обстановки вокруг Чернобыльской АЭС. Но, что любопытно, очередь для въезда в Украину была такой же длинной, и мы почти не продвигались.

Мы, наконец, дома с детьми! "Празднуем" наше возвращение двумя последовательными воздушными тревогами: ночной и утренней", - пожаловалась ведущая.

Ранее Ефросинина решила рассказать о сложной истории, из-за которой могли пострадать дети. Женщина всего лишь хотела, чтоб дети немного подышали свежим воздухом на улице.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.