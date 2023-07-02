Украинская телеведущая Леся Никитюк отреагировала на слухи о романе со звукорежиссером. Звезда поделилась новыми кадрами в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Доброе утро, друзья. Что же, так как эта история появилась в интернете. Так как уже о ней, об этой истории написали на таком серьезном сайте. Я просто не имею права не сказать вам всю правду. Не сказать вам свою долбанную лавстори. Да, действительно я пребывала в отношениях со звукорежиссером или с телевизионным оператором, я точно не знаю. У него было биполярное расстройство и вечером я ложилась спать со звукорежиссером, а просыпалась с оператором. Так мы втроем и жили", - рассказала Леся Никитюк, подшучивая над слухами.

После этого звезда сообщила, что ее "возлюбленный" переспал со всеми, с кем только можно, чтобы у нее сложилась карьера. А после полномасштабного вторжения, по истории Леси Никитюк, он во время первой же сирены сбежал и забрал якобы кошелек и иконы звезды. После этого звезда показала, что у нее совсем не плывет ее туш, пока она читает все подобные новости о ее романах в интернете.

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