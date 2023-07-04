Согласно данным Генштаба ВСУ, в общем за минувшие сутки враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пишет Politeka.net.
Также сообщается, что противник основные усилия сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.
На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом украинские защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и недалеко от Веселого Донецкой области.
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На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили 9 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.
В Генштабе ВСУ также отмечают, что враг продолжает использовать детские заведения временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
«Так, в населенном пункте Макарово Луганской области, на территории детского оздоровительного лагеря, российские военнослужащие обустроили военный госпиталь, где находится более 100 раненых окупантов.
На всей территории лагеря рассредоточена российская военная техника и блокпосты. В непосредственной близости находятся жилые дома местного населения», – сообщают в Генштабе.
Похожая ситуация и в городе Лиман Луганской области, где российские оккупанты переоборудовали под военный госпиталь детский оздоровительный лагерь "Ялинка", в котором на лечении также находится более 100 раненых захватчиков. Территория лагеря используется для хранения военной техники.
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