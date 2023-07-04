Так, сегодня в районе 4 часов утра беспилотник-камикадзе нанес удар по территории одного из военных объектов в Кубинке (Подмосковье), сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, дрон атаковал административное здание на территории воинской части. Оккупанты уверяют, что в результате взрыва жертв и пострадавших нет.
Кроме того, атакована территория возле аэропорта Внуково в Москве - там закрыли прием и выпуск самолетов.
По словам местных, взрывы были такой силы, что дрожали стены.
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В Сети также появились кадры пожара под Москвой - один из беспилотников в результате сбития рухнул на гараж в селе Кривошеино в Новой Москве.
Пока пожарные ехали на место ЧП, огонь перекинулся и на жилой дом.
По словам местных жителей, "хлопки" в небе прозвучали примерно в 6:20. Сначала появился дым над лесом, а затем начался пожар.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "была предпринята еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы".
По данным пропагандистов, всего в Новой Москве сбили четыре беспилотника.
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Найдены большие логова оккупантов.
Также сообщалось, что россияне нацелились еще на одно водохранилище.
Кроме того, Politeka.net писала о новых успехах ВСУ на фронте – россияне такого точно не ожидали.