Згідно з даними Генштаба ЗСУ, загалом за минулу добу ворог завдав 56 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, пише Politeka.net.

Також повідомляється, що противник основні зусилля зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому українські захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими авіаударами та вогнем артилерії, наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

У Генштабі ЗСУ також зазначають, що ворог продовжує використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

«Так, в населеному пункті Макарове Луганської області, на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів.

По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення», - повідомляють в Генштабі.

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки.

Останні новини України:

На окупованій території помітили різкі зміни.

Також повідомлялося, що росіяни націлилися ще на одне водосховище.

Крім того, Politeka.net писала про нові успіхи ЗСУ на фронті - росіяни такого точно не очікували.