Ужасный удар, напомним, был нанесен врагом по жилому дому в Сумах днем 3 июля.
Сначала сообщалось об одном погибшем, затем стало известно еще об одной жертве. К утру 4 июля, к сожалению, стало известно, что количество жертв атаки снова возросло.
«Сегодня в Сумах – День траура. Трое погибших, 21 раненый. Четверо остаются в больницах по причине вчерашней атаки врага. Сочувствую всем родным, близким, друзьям погибших…», - сообщил Сумской городской голова Александр Лысенко.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Украинцы массово выезжают из страны по новой причине, начались очереди на границе: "Рекомендуем гражданам…"
Россия ударила ракетами по украинцам, которые спали: первые фото с места и данные о последствиях
У ВСУ новые успехи, россияне такого точно не ожидали: названы направления
Беженцы из Украины будут вынуждены вернуться домой: в чем причина и кто под угрозой
В Сети также появились кадры эвакуации людей из поврежденной многоэтажки в Сумах в первые минуты после атаки БпЛА:
"Кто-то там есть. Слышишь? Кто-то там точно есть... Бабушка! Все. Выводим. Вы одна? Еще есть, пойдем дальше...".
Добавим, оккупанты сегодня утром ударили по Херсону, под ударом снова оказались жилые дома.
"Двое горожан – мужчина и женщина – получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", – сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Последние новости Украины:
Под Москвой гремят сильные взрывы, вспыхнул пожар.
Также сообщалось, что россияне нацелились еще на одно водохранилище.
Кроме того, Politeka.net писала о новых успехах ВСУ на фронте – россияне такого точно не ожидали.