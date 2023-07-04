Ужасный удар, напомним, был нанесен врагом по жилому дому в Сумах днем ​​3 июля.

Сначала сообщалось об одном погибшем, затем стало известно еще об одной жертве. К утру 4 июля, к сожалению, стало известно, что количество жертв атаки снова возросло.

«Сегодня в Сумах – День траура. Трое погибших, 21 раненый. Четверо остаются в больницах по причине вчерашней атаки врага. Сочувствую всем родным, близким, друзьям погибших…», - сообщил Сумской городской голова Александр Лысенко.

В Сети также появились кадры эвакуации людей из поврежденной многоэтажки в Сумах в первые минуты после атаки БпЛА:

"Кто-то там есть. Слышишь? Кто-то там точно есть... Бабушка! Все. Выводим. Вы одна? Еще есть, пойдем дальше...".

Добавим, оккупанты сегодня утром ударили по Херсону, под ударом снова оказались жилые дома.

"Двое горожан – мужчина и женщина – получили травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", – сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Также сообщалось, что россияне нацелились еще на одно водохранилище.

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