Об атаке, как пишет Politeka.net, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Враг нанес мощный удар по центру села Буда-Воробьевская Новгород-Северского района. Как последствия – трое раненых.

Двоих раненых пришлось эвакуировать еще во время обстрела», - сообщил Чаус.

Чаус также рассказал, что Буда-Воробьевская под огнем постоянно. За это время из села уехала половина жителей.

«Впрочем, еще более полутора сотен до сих пор там. По состоянию на утро, за помощью в отселении обратилась одна семья, еще две уехали самостоятельно», - отметил глава Черниговской ОВА.

Ранее Чаус почтил память 73-летней Любови Напалько, погибшей в марте 2022 года на Черниговщине. Женщине посвящена одна из страниц на платформе памяти «Мемориал».

Она шла к сыну, который жил по соседству, когда рядом разорвался снаряд.

«Мама обожала цветы, сажала их везде. Последние годы она жила сама: папа давно умер, отчим тоже… У нее была обычная жизнь: любила играть с правнуками, хотела помочь внукам, посадить огород», – рассказал сын погибшей Геннадий Радченко.

Напомним, тем временем стало известно, что количество жертв атаки на Сумы вновь возросло.

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