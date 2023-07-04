Об атаке, как пишет Politeka.net, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Враг нанес мощный удар по центру села Буда-Воробьевская Новгород-Северского района. Как последствия – трое раненых.
Двоих раненых пришлось эвакуировать еще во время обстрела», - сообщил Чаус.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Тайный визит главы ЦРУ в Украину: Киеву предлагают варианты мирных переговоров
Больше не бесплатно: за что, почему и сколько надо платить с 1 июля
"Неизбежно начнется война": Лукашенко сильно просчитался, приютив Пригожина
Отмена наличных денег в Украине: в Раде сделали важное пояснение
Чаус также рассказал, что Буда-Воробьевская под огнем постоянно. За это время из села уехала половина жителей.
«Впрочем, еще более полутора сотен до сих пор там. По состоянию на утро, за помощью в отселении обратилась одна семья, еще две уехали самостоятельно», - отметил глава Черниговской ОВА.
Ранее Чаус почтил память 73-летней Любови Напалько, погибшей в марте 2022 года на Черниговщине. Женщине посвящена одна из страниц на платформе памяти «Мемориал».
Она шла к сыну, который жил по соседству, когда рядом разорвался снаряд.
«Мама обожала цветы, сажала их везде. Последние годы она жила сама: папа давно умер, отчим тоже… У нее была обычная жизнь: любила играть с правнуками, хотела помочь внукам, посадить огород», – рассказал сын погибшей Геннадий Радченко.
Напомним, тем временем стало известно, что количество жертв атаки на Сумы вновь возросло.
Последние новости Украины:
оккупанты стирают с лица земли еще один украинский город.
Пострадавших все больше – врачи срочно предупреждают об опасности.
Также Politeka.net писала о мощных взрывах под Москвой, начался пожар.