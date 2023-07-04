Да, одна из них произошла на Закарпатье, ни реке Уж, пишет Politeka.net.
"По предварительным данным, вечером, 3 июля, компания детей-подростков пошла купаться в районе урочища Заричуского. По их словам, один из ребят внезапно начал тонуть. Друзья пытались его спасти, однако попытки были неудачными и уже на берегу дети позвонили по номеру 101", - рассказали в ГСЧС.
К сожалению, попытки спасателей также оказались тщетными. В 21:36 тело ребенка было поднято на поверхность и передано представителям полиции.
«Вода не прощает ошибок! Не стоит пренебрегать правилами безопасности! Не разрешайте детям самостоятельно находиться у водоемов. И сами не забывайте об элементарных правилах пребывания на водоемах», - призывают спасатели взрослых.
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Еще одна трагедия на воде произошла в Сумской области.
Днем 3 июля в полицию обратилась обеспокоенная мать несовершеннолетнего парня, которая сообщила, что ее сын ушел на реку и не вернулся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в последний раз мальчика видели, когда он плавал в реке Сыроватка.
Полицейскими совместно со спасательно-водолазной службой был обследован водоем и, к сожалению, самые страшные опасения сбылись – тело ребенка нашли уже без признаков жизни.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество жертв страшной атаки по центру Сум.