Про атаку, як пише Politeka.net, повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Ворог завдав потужного удару по центру села Буда-Вороб'ївська Новгород-Сіверського району. Як наслідок - троє поранених.

Двох поранених довелося евакуйовувати ще під час обстрілу», - повідомив Чаус.

Чаус також розповів, що Буда-Вороб'ївська під вогнем постійно. За цей час з села виїхала половина мешканців.

«Втім, ще понад півтори сотні досі там. Станом на ранок за допомогою у відселенні звернулася одна родина, ще дві виїхали самотужки», - зазначив очільник Чернігівської ОВА.

Раніше Чаус вшанував пам’ять 73-річної Любові Напалько, яка загинула у березні 2022 року на Чернігівщині. Жінці присвячена одна зі сторінок на платформі пам’яті «Меморіал».

Вона йшла до сина, який жив по-сусідству, коли поруч розірвався снаряд.

«Мама обожнювала квіти, садила їх скрізь. Останні роки вона жила сама: тато давно помер, вітчим теж… В неї було звичайне життя: любила бавитися з правнуками, хотіла допомогти онукам, посадити город», – розповів син загиблої Геннадій Радченко.

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що кількість жертв атаки на Суми знов зросла.

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