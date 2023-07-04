Так, одна з них сталася на Закарпатті, ні річці Уж, пише Politeka.net.
«За попередніми даними, ввечері, 3 липня, компанія дітей-підлітків пішла купатись в районі урочища Зарічуського. З їх слів, один із хлопців раптово почав тонути. Друзі намагались його врятувати, проте спроби були невдалими, тож на березі діти зателефонували за номером 101», - розповіли в ДСНС.
На жаль, намагання рятувальників також виявилися марними. О 21:36 тіло дитини було піднято на поверхню та передано представникам поліції.
«Вода не пробачає помилок! Тож не варто нехтувати правилами безпеки! Не дозволяйте дітям самостійно перебувати біля водойм. І самі не забувайте про елементарні правила перебування на водоймах», - закликають рятувальники дорослих.
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Ще одна трагедія на воді сталася на Сумщині.
Вдень 3 липня до поліції звернулась стурбована матір неповнолітнього хлопця, яка повідомила, що її син пішов відпочивати на річку та не повернувся.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що останній раз хлопчика бачили, коли він плавав у річці Сироватка.
Поліцейськими спільно з рятувально-водолазною службою було обстежено водойму і, на жаль, найстрашніші побоювання справдилися - тіло дитини знайшли вже без ознак життя.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (навмисне убивство).
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Також повідомлялось, що ворог зтирає з лиця землі ще одне українське місто.
Крім того, Politeka.net писала, що зросла кількість жертв страшної атаки по центру Сум.