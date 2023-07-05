Россияне каждый день калечат и убивают украинцев, уничтожают их дома и мирную жизнь.

Так, в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец.

Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Утром 4 июля в с. Моначиновка Купянского района оккупанты обстрелами повредили дома и хозяйственные постройки.

А днем, напомним, российская армия ударила ракетой «Искандер» по городу Первомайский. В результате атаки пострадали 43 человека, среди них - 12 детей. Повреждены 8 многоэтажных домов, горели автомобили.

«По состоянию на утро 5 июля в больницах области остается 7 человек. 5 – в Первомайском, состояние средней тяжести, в основном – с осколочными ранениями. В Харьков госпитализирована женщина с ранением глаза, состояние среднее. Годовалый ребенок также находится в медучреждении, состояние – средней тяжести», - сообщают в Харьковской ОГА.

Не останавливались оккупанты и вечером – около 20.00 враг совершил мощный минометный обстрел села Уды.

«Нанесены 19 ударов, в результате чего значительно повреждены два частных дома и уничтожен автомобиль», - рассказали в Харьковской ОГА, подчеркнув, что, к счастью, жертв нет.

Позже около 23:30 в с. Белый Колодец Чугуевского района под огонь оккупантов попал сахарный завод. Разрушены крыша, стены, конструктивные элементы производственного здания.

«Предварительно россияне применили С-300. Получили взрывные травмы мужчины 45 и 37 лет, госпитализированы в среднем состоянии», – сообщили в ОГА.

Утро в Харьковской области также началось с атаки - около 4:00 в пгт. Белый Колодец произошел обстрел.

На данный момент известно о повреждении многоквартирного дома и автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

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