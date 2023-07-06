Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина подняла важную для многих тему о здоровье, но получила много критики.

Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно вернулась в Украину со своими детьми, подняла довольно деликатную тему для украинок и спровоцировала конфликт.

«Менопауза стала «молодеть» — утверждает гинекологиня Татьяна Татарчук. Менопауза всегда четко ассоциировалась с возрастом +50 лет, однако война внесла свои неприятные коррективы: 30-35-летние женщины начали замечать долговременное исчезновение менструации, причиной которого стала преждевременная менопауза (климакс)» - написала Ефросинина.

Она предедложила несколько актуальных тем, касающихся восстановления здоровья, однако спровоцировала конфликт. Ответы врача возмутили многих украинок:

«Гормоны гадость, вред и зависимость потом от них, а не таблетка от старости, эти медицинские протоколы столько потеряли организмов; Ну еще и вы начали впаривать эту хрень; Гормональная терапия убивает либидо наголову. Собственный опыт;

Гормональные контрацептивы очень сильно влияют на либидо; Это очень плохая реклама, к сожалению; Божееее сколько можно продвигать свои гормоны; Гормоны это хорошо? Эту тю совсем…; Какая гадость. Врачу нужно сменить профессию».

Ранее ведущая описала путешествие из Польши в Украину как сложное и по приезде в Киев их встретили сирены. Она рассказала о проблемах на границе и долгой очереди, вызванной напряженной обстановкой:

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.