Украинский певец Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс" поделился новым фото из фронта, чем перепугал украинцев. Звезда опубликовал снимок в Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"16 месяцев гонки за существование Украинской нации и Государства! Честь знать Настоящих! Вечная память павших за будущее детей в Европейской семье Достойных людей! Рядовой Хливнюк Андрей Владимирович", - написал Андрей Хлывнюк из группы "Бумбокс".

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии Андрею Хлывнюку из группы "Бумбокс":

"Вся юность прошла под ваши песни, я их обожаю, но теперь еще и большое уважение защищаете нас! Спасибо Андрею, вы наш воин",

"Андрей, я музыкант из Москвы. Я преподаю гитару. Ненавижу войну. Когда все началось, на повторе слушала вашу песню "Выход". Вы отличный музыкант. Я желаю вам освободить вашу Родину от врага. Также желаю, чтобы и на нашей земле этот враг был свергнут. Спасибо за то, что рискуете жизнью ради свободы",

"Я как человек с крайней степенью невнимательности, подумала, что погиб Андрей. Сижу плачу и смеюсь одновременно, кажется моя крыша поехала, фух, спасибо, Господи, что это не так,а мне пора проверить зрение".

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