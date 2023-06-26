На официальной странице группы "Бумбокс" в Instagram сделали важное объявление.

Андрей Хлывнюк и другие участники группы сейчас активно гастролируют по Европе, собирая средства на помощь украинским защитникам. Но, к сожалению, концертный тур пошел не по плану, потому концерты в Италии, запланированные на 30 июня и 1 июля, не состоятся.

"Важное сообщение: концерты Бумбокс в Риме и Милане переносятся на ноябрь 2023 года. Рим – 22 ноября, Милан – 23. Извините за неудобства, мы и промоутеры сделали все, что могли, чтобы не отменять концерты. Спасибо тем, кто купил билеты – к сожалению, вас оказалось слишком мало. Пожалуйста, дождитесь осени. P.S. Все, кто хотят сдать билеты, это можно сделать через билетного оператора, у которого они были куплены", - сообщили в команде группы "Бумбокс".

Кого-то из поклонников группы "Бумбокс" такая новость огорчила, а кто-то, напротив, радуется:

"😭😭😭 Очень жаль. Я так ждала. Ну, ничего. Подождем еще";

"Блин. Значит, у меня еще есть шанс попасть на концерт 😂😍".

Напомним, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк после полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, вступив в терроборону. Какое-то время артист помогал киевской полиции, а затем стал оператором боевого дрона на фронте.

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