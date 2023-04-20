Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с 24 февраля он стал военным. Именно он спел "Червону калину" на Софиевской площади в опустевшем Киеве, которая многих мотивировала на борьбу и сопротивление. С первых дней войны он вступил в ряды патрульной полиции Киева. Принимал участие в деоккупации Херсона и сейчас воюет на том же направлении. В интервью ютуб-каналу "Pressing" Хлывнюк рассказал, что он пребывает на второй линии фронта, а еще признался, что он делает с оккупантами.

Так, по словам Андрея, он не считает себя супергероем, как его называют поклонники. Для него настоящие супергерои – это пехотинцы и артиллеристы. Также некоторые называют музыканта "чуваком для картинки", и он с улыбкой на лице соглашается с этим. А затем рассказывает, как все есть на самом деле.

"Я – чувак для картинки, я не воюю", - шутливо говорит Хлывнюк. А затем отвечает на вопрос ведущего о том, что делает в последние полгода.

"Я пилот ударного дрона украинского производства, который разведывает и выполняет ударные миссии, последние полгода – это на южном направлении фронта. Мы принимали участие в боях за Херсонщину, и продолжаем это делать с перерывами на сборы – это мои заграничные путешествия, концерты", - рассказал музыкант.

Также Хлывнюк рассказал, что он никого не убивает, потому что это криминальная ответственность. Он скорее "деактивирует и нейтрализует человекоподобных существ", которые выросли на его песнях, а теперь пришли с оружием на его родную землю.

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