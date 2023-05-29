Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал себя с полицейским жетоном. Звезда отметил, что фото было еще сделано в прошлом году, судя по всему, в Киеве.

"Фотография прошлогодняя, с твоим днем милый Киев!", - написал лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Викторию Булитко, Катю Осадчую и Анастасию Приходько, и написали комментарии лидеру "Бумбокс" Андрею Хлывнюку:

"С днем столицы Киевской Руси и Украины, брат",

"Дай вам Бог здоровья и здоровья!! Мы любим вас здесь, в США",

"Киев и Ялта всегда отмечаю эти города",

"Наш Киев! Спасибо ПВО! И, конечно, тебе, булочка!".

Стоит отметить, лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Хлывнюк пошел защищать Украину, оказавшись в теробороне. Некоторое время артист помогал полиции, а после этого стал оператором боевого дрона на фронте. Звезда даже успел получить ранение во время исполнения своего долга. Но осколок удалось извлечь и Хлывнюк даже задумался его продать на аукционе, чтобы собрать деньги на помощь ВСУ.

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