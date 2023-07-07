Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, количество жертв возросло до девяти. Еще 42 человека получили ранения.
«Среди раненых – три ребенка. Спасательно-розыскные работы продолжаются», - сообщили в МВД.
Напомним, поздно вечером 6 июля стало известно, что под завалами спасатели обнаружили тело седьмой жертвы ракетного удара, женщины.
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Российская ракета снесла полдома во Львове: количество погибших увеличивается
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Среди пяти погибших во Львове – 32-летняя Анастасия Сенив и ее мама Мирослава Садова. Они находились в квартире, когда в дом попал "Калибр".
Девушка работала на Укрпочте, а также писала для медиаресурса Varta1.
Напомним, ночью 6 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт.
Под удар попала Львовщина.
"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", - рассказывали в Воздушных силах ВС Украины.
Защитникам украинского неба удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
"К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов", – констатировали в Воздушных Силах.
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Трагедия произошла на Говерле.
Также сообщалось о ночном ужасе в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала о страшном пожаре после обстрела – вокзала больше нет.