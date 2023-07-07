Число погибших в результате ракетного удара по Львову снова возросло.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, количество жертв возросло до девяти. Еще 42 человека получили ранения.

«Среди раненых – три ребенка. Спасательно-розыскные работы продолжаются», - сообщили в МВД.

Напомним, поздно вечером 6 июля стало известно, что под завалами спасатели обнаружили тело седьмой жертвы ракетного удара, женщины.

Среди пяти погибших во Львове – 32-летняя Анастасия Сенив и ее мама Мирослава Садова. Они находились в квартире, когда в дом попал "Калибр".

Девушка работала на Укрпочте, а также писала для медиаресурса Varta1.

Напомним, ночью 6 июля 2023 года российские оккупанты совершили очередной террористический акт.

Под удар попала Львовщина.

"Было зафиксировано несколько групп ракет, которые направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад", - рассказывали в Воздушных силах ВС Украины.

Защитникам украинского неба удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

"К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов", – констатировали в Воздушных Силах.

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