Об ужасных последствиях атаки сообщили в Днепропетровской ОВА, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, ночью российские оккупанты атаковали область «Шахедами», шесть беспилотников сбили защитники из ПвК "Схід".

«Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе. К сожалению, двое мужчин погибли... Загорелась сухая трава. Спасатели пожар потушили», – сообщили в ОВА.

Еще один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе.

В результате атаки начался пожар - пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты.

На данный момент пламя укрощено.

К счастью, никто не пострадал.

Под ударом также был Никополь – россияне ударили из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Добавим, во Львове продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов разрушенных российской ракетой домов. Разобрано около 77% завалов.

В настоящее время количество погибших возросло до 10 человек, пострадали 42 человека.

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Трагедия произошла на Говерле, среди погибших – ребенок.

Также сообщалось о ночном ужасе в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала о страшном пожаре после обстрела – вокзала больше нет.