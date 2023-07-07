Полиция Киевской области расследует страшный инцидент, жертвой которого стал многодетный отец.

Об обстоятельствах трагедии, как пишет Politeka.net, рассказали в полиции Киевской области.

Несчастье произошло около 21 вечера 24 июля на одной из улиц Ирпеня во время конфликта.

41-летний мужчина сделал замечания компании молодых людей и получил удар, который оказался смертельным.

«Во время спора, 25-летний участник компании нанес оппоненту удар по лицу – тот упал и ударился затылком об асфальт. Уже в больнице пострадавшему диагностировали тяжелые травмы головы, в том числе перелом костей черепа. В связи с травмами мужчина скончался в больнице 5 июля», - рассказали в полиции.

На следующий день, 6 июля, следователи объявили фигуранту о подозрении по факту убийства, совершенного по неосторожности [ч. 1 ст. 119 УК].

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В полиции также рассказали, что жертвой молодчика стал многодетный отец.

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