Об обстоятельствах трагедии, как пишет Politeka.net, рассказали в полиции Киевской области.
Несчастье произошло около 21 вечера 24 июля на одной из улиц Ирпеня во время конфликта.
41-летний мужчина сделал замечания компании молодых людей и получил удар, который оказался смертельным.
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«Во время спора, 25-летний участник компании нанес оппоненту удар по лицу – тот упал и ударился затылком об асфальт. Уже в больнице пострадавшему диагностировали тяжелые травмы головы, в том числе перелом костей черепа. В связи с травмами мужчина скончался в больнице 5 июля», - рассказали в полиции.
На следующий день, 6 июля, следователи объявили фигуранту о подозрении по факту убийства, совершенного по неосторожности [ч. 1 ст. 119 УК].
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
В полиции также рассказали, что жертвой молодчика стал многодетный отец.
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