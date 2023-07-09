Журналист Игорь Яковенко прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Бахмуте, который практически стал ловушкой для россиян. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.

"Что касается Бахмута, это маленькое дело не произошло, но оно весь вероятно, что в ближайшие недели произойдет. Это окажет воздействие несмотря на то, что Бахмут не имеет никакого военного значения, но тем не менее его взятие может произвести огромное символическое значение, потому что 10 месяцев штурмовали/брали с гигантской кровью. Там была раздутая слава о ЧВК "Вагнер" и о Пригожине на этой основе. Поэтому, я думаю, что освобождение Бахмута может стать катализатором процессов в общественном сознании", - рассказал специалист.

Также журналист рассказал о Зерновой сделке в Турции. По его словам, бенефициаром данного проекта являются не только африканские страны, но и Эрдоган, который хочет создать в Турции зерновой хаб. Таким образом турецкий президент планирует увеличить свою роль в мире. Также подобные действия для лидера страны позволяют Эрдогану быть в статусе миротворца. Он бы хотел также стать организатором мира между Украиной и Россией, но он не сможет это сделать.

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