Дочь Оли Поляковой Маша поделилась новыми фото со своим парнем из Лондона Артуром. Украинцы не оценили публикацию дочери звезды в Инстаграм. На первом фото пара целовалась, а на втором снимке Маша и Артур продемонстрировали не очень пристойный жест.

Украинцы начали активно обсуждать публикацию дочери Оли Поляковой:

"Культурная девочка. Воспитанная...",

"Ужас. Зачем показывать такое пальцем? Это значит нам показывает, кто фото смотрит?! Как-то некрасиво. Отписываюсь",

"Задвиньте себе эти пальцы в одно место. Яблоко от яблони далеко не падает, это факт",

"Маша очень неуверенная в себе личность, если постится такие фото с пальцем",

"Первое фото очень хорошее, а содержание второго фото чуть не пойму)))".

Стоит отметить, Маша - дочь Оли Поляковой, которая в прошлом году закончила школу и уехала на учебу в Лондон. Девушка, как и звездная мама, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после переезда в Англию дочь Оли Поляковой начала отношения с молодым человеком по имени Артур. А недавно Маша рассказала о своей учебе в Инстаграм.

"Слава Богу сессия закончилась, мне казалось, что умру. Как проходят ваши экзамены?", - написала дочь Оли Поляковой.

Последние новости Украины:

Напомним, дочь Поляковой показала своего бойфренда из Англии

Также Politeka сообщала, что совершеннолетняя дочь Поляковой стала копией мамы, фото

А еще Politeka писала, что совершеннолетняя дочь Поляковой показала, как проводит время с парнем в Лондоне