Журналист Игорь Яковенко рассказал о встрече американцев и России, которую подтвердил российский МИД. Об этом специалист сообщил в эфире Politeka Online.

"Лавров, он такой великий человек, он встречается с кем попало. Кто попросит, он всем не отказывает, так как добрый человек. И вот он, наверное, встретился с какими-то бывшими людьми, которые неизвестно кто. В общем, встреча была и эта точка над И жестко и четко обозначена. Якобы там никаких разговоров о перемирии не было, но это уже другой вопрос, Мария Захарова всегда врет, врала и будет врать. Даже она не отрицает, что какая-то встреча была. Точно таким же образом никто в администрации Белого дома не отрицает саму встречу. Но администрацией президента заявляется, что они не давали санкцию", - рассказал журналист.

Эксперт добавил, что США свободная страна и бывшие работники белого дома могут встречаться с кем захотят. При этом встреча проходила в закрытом формате и неизвестно, о чем там разговаривали, из-за чего пошли слухи, что стороны обсуждали возможность перемирия между Украиной и Россией. При этом понятно, что Кремль всячески опровергает свое желание в мирных переговорах, хотя очень их хочет.

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