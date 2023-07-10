Пока известно о 4-х погибших и 13-и раненых людях, пишет Politeka.net.
Россияне совершили авиаудар по зданию школы, находящемуся в жилом квартале, посреди дня, когда там продолжалась выдача гуманитарной помощи.
В результате удара люди оказались под завалами. Аварийно-спасательная операция продолжается, под завалами еще могут находиться люди.
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Ранее стало известно о трагических последствиях очередного обстрела Запорожской области. В городе Орехов в результате этой атаки погибла семейная пара - работники "Укрзализныци" Ольга Очкас и ее муж Виталий.
Об этом в фейсбуке сообщила глава профорганизации Запорожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога" профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Татьяна Вербовецкая.
"Сегодня от вражеских обстрелов погибла дежурная по Ореховской железнодорожной станции Ольга Очкас", - написала она.
Женщина осталась в Орехове помогать тем, кто не смог уехать, была волонтером в пункте несокрушимости. Именно туда прилетел вражеский снаряд.
Женщина погибла вместе с мужем Виталием, также работником "Укрзализныци".
У нее остался 7-летний сын.
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