Число пострадавших в результате страшного удара по пункту выдачи гумпомощи в Орехове возросло.

Пока известно о 4-х погибших и 13-и раненых людях, пишет Politeka.net.

Россияне совершили авиаудар по зданию школы, находящемуся в жилом квартале, посреди дня, когда там продолжалась выдача гуманитарной помощи.

В результате удара люди оказались под завалами. Аварийно-спасательная операция продолжается, под завалами еще могут находиться люди.

«Гореть им в аду»,

«Вечная память погибшим! Вечное проклятие их палачам! Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда»,

«Боль» , – комментируют страшные кадры с места новой атаки оккупантов.

Ранее стало известно о трагических последствиях очередного обстрела Запорожской области. В городе Орехов в результате этой атаки погибла семейная пара - работники "Укрзализныци" Ольга Очкас и ее муж Виталий.

Об этом в фейсбуке сообщила глава профорганизации Запорожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога" профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Татьяна Вербовецкая.

"Сегодня от вражеских обстрелов погибла дежурная по Ореховской железнодорожной станции Ольга Очкас", - написала она.

Женщина осталась в Орехове помогать тем, кто не смог уехать, была волонтером в пункте несокрушимости. Именно туда прилетел вражеский снаряд.

Женщина погибла вместе с мужем Виталием, также работником "Укрзализныци".

У нее остался 7-летний сын.

Последние новости Украины:

оккупанты разбомбили школу с людьми, последствия ужасающие.

Также сообщалось, что россияне обнаружили, кого еще привлечь на войну в Украину.

Кроме того, стало известно, что россияне ударили ночью баллистикой по Николаеву.