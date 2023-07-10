В ночь на 24 июня весь мир наблюдал за попыткой мятежа в России. Тогда Пригожин со своим войском "вагнеровцев" устроит поход на Москву. Никто точно не знает, планировал ли "повар Путина" настоящий переворот и свержение путинского режима, однако, суеты в Кремле он навел, показав слабость диктаторского режима. И многие российские генералы поддержали Пригожина во время этот путча.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" выразил российский оппозиционер Глеб Пьяных.

По его словам, мятеж Пригожина – это была спланированная, а не спонтанная операция, которую поддержала военная верхушка России.

Кремль, Путин, диктатор

"Нет, это спланированная операция Пригожина по вот такому мероприятию. Думал ли дальше Пригожин захватывать власть или не думал, вот обычные разговоры сейчас у нашего оппозиционного сообщества. Ну Пригожин реалист. На войне, как на войне, ты начинаешь дело, а куда кривая выведет, одному Богу известно. Пригожин это хорошо знает, и по Африке, и по всем делам. И Пригожину, безусловно, обещали поддержку самые разные генералы в самых разных спецслужбах", - считает Глеб Пьяных.

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По его словам, даже не Суровикин сыграл главную роль в этом, который после мятежа неожиданно пропал с публичной плоскости. Также, по мнению Глеба Пьяных, в сговоре замешан губернатор Тульской области Дюмин, и другие представители верхушки.

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