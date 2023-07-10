В ночь на 24 июня весь мир наблюдал за попыткой мятежа в России. Тогда Пригожин со своим войском "вагнеровцев" устроит поход на Москву. Никто точно не знает, планировал ли "повар Путина" настоящий переворот и свержение путинского режима, однако, суеты в Кремле он навел, показав слабость диктаторского режима. И многие российские генералы поддержали Пригожина во время этот путча.

Такое мнение в эфире телеканала "Прямой" выразил российский оппозиционер Глеб Пьяных.

По его словам, мятеж Пригожина – это была спланированная, а не спонтанная операция, которую поддержала военная верхушка России.

"Нет, это спланированная операция Пригожина по вот такому мероприятию. Думал ли дальше Пригожин захватывать власть или не думал, вот обычные разговоры сейчас у нашего оппозиционного сообщества. Ну Пригожин реалист. На войне, как на войне, ты начинаешь дело, а куда кривая выведет, одному Богу известно. Пригожин это хорошо знает, и по Африке, и по всем делам. И Пригожину, безусловно, обещали поддержку самые разные генералы в самых разных спецслужбах", - считает Глеб Пьяных.

По его словам, даже не Суровикин сыграл главную роль в этом, который после мятежа неожиданно пропал с публичной плоскости. Также, по мнению Глеба Пьяных, в сговоре замешан губернатор Тульской области Дюмин, и другие представители верхушки.

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