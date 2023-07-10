Страшная семейная драма разыгралась в квартире по улице Пантелеймона Кулиша, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказали правоохранители, вызов об ужасном событии они получили от врачей "скорой". Медики сообщили, что в квартире они обнаружили мужчину с ножевым ранением шеи без признаков жизни.

Прибывшие на место трагедии правоохранители установили, что потерпевший получил несовместимые с жизнью ранения во время внезапного конфликта с сыном. Молодой человек, как оказалось, вернулся домой в нетрезвом состоянии. Отец решил не молчать.

В разгар конфликта молодой человек схватил со стола кухонный нож и дважды ударил им отца в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Но и этого негодяю оказалось мало - он «также нанес телесные повреждения матери, которая пыталась вмешаться в конфликт».

После совершенного убийца убежал из дома, выбросив орудие преступления в ванную. Но убежать далеко мужчина не успел – неподалеку от дома его нашли патрульные полицейские.

Убийцей родного отца оказался неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель, 1997 года рождения. Лишь недавно мужчина освободился из мест лишения свободы.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Преступнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, досудебное расследование продолжается.

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