Наразі відомо про 4-х загиблих та 13-х поранених людей, пише Politeka.net.
Росіяни здійснили авіаудар по будівлі школи, що знаходиться у житловому кварталі, посеред дня, коли там тривала видача гуманітарної допомоги.
Внаслідок удару, люди опинилися під завалами. Наразі аварійно-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть знаходитись люди.
«Горіти їм у пеклі»,
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
11 липня стане для Росії поганим днем, з'явилися деталі: "Серйозна подія..."
"Я поріжу ваші сім'ї усі": неадекват влаштував свавілля у Києві, погрожуючи своїм "особливим статусом"
"Може бути якийсь прорив": окупанти терміново перекидають сили на новий напрям
"Його любили, і його не вистачатиме": обірвалося життя знаменитого актора та улюбленця публіки
«Вічна пам'ять загиблим! Вічне прокляття їхнім катам! Все прощається, тим, хто пролив невинну кров, не проститься ніколи»,
«Біль», - коментують страшні кадри з місця нової атаки окупантів.
Додамо, раніше стало відомо про трагічні наслідки чергового обстрілу Запорізької області. У місті Оріхів анаслідок цієї атаки загинула сімейна пара — працівники “Укрзалізниці” Ольга Очкас та її чоловік Віталій.
Про це у фейсбуку повідомила голова профорганізації Запорізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії “Придніпровська залізниця” профспілки залізничників і транспортних будівельників України Тетяна Вербовецька.
"Сьогодні від ворожого обстрілу загинула чергова по Оріхівській залізничній станції Ольга Очкас", — написала вона.
Жінка залишилася в Оріхові допомагати тим, хто не зміг виїхати, була волонтером в пункті незламності. Саме туди прилетів ворожий снаряд.
Жінка загинула разом з чоловіком Віталієм, також працівником "Укрзалізниці".
У неї залишився 7-річний син.
Останні новини України:
Окупанти розбомбили школу з людьми, наслідки жахливі.
Також повідомлялось, що росіяни знайшли, кого ще притягти на війну в Україну.
Крім того стало відомо, що росіяни вдарили вночі балістикою по Миколаєву.