Кількість постраждалих внаслідок страшного удару по пункту видачі гумдопомоги в Оріхові зросла.

Наразі відомо про 4-х загиблих та 13-х поранених людей, пише Politeka.net.

Росіяни здійснили авіаудар по будівлі школи, що знаходиться у житловому кварталі, посеред дня, коли там тривала видача гуманітарної допомоги.

Внаслідок удару, люди опинилися під завалами. Наразі аварійно-рятувальна операція триває, під завалами ще можуть знаходитись люди.

«Горіти їм у пеклі»,

«Вічна пам'ять загиблим! Вічне прокляття їхнім катам! Все прощається, тим, хто пролив невинну кров, не проститься ніколи»,

«Біль», - коментують страшні кадри з місця нової атаки окупантів.

Додамо, раніше стало відомо про трагічні наслідки чергового обстрілу Запорізької області. У місті Оріхів анаслідок цієї атаки загинула сімейна пара — працівники “Укрзалізниці” Ольга Очкас та її чоловік Віталій.

Про це у фейсбуку повідомила голова профорганізації Запорізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії “Придніпровська залізниця” профспілки залізничників і транспортних будівельників України Тетяна Вербовецька.

"Сьогодні від ворожого обстрілу загинула чергова по Оріхівській залізничній станції Ольга Очкас", — написала вона.

Жінка залишилася в Оріхові допомагати тим, хто не зміг виїхати, була волонтером в пункті незламності. Саме туди прилетів ворожий снаряд.

Жінка загинула разом з чоловіком Віталієм, також працівником "Укрзалізниці".

У неї залишився 7-річний син.

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