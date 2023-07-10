Примерно неделю назад на Керченском мосту произошла большая пробка, которая привела к затруднениям в движении между Крымом и материковой частью России. Некоторые эксперты полагают, что это могло быть сделано с целью ограничить доступ к мосту для гражданских лиц или создать предпосылки для возникновения серьезной провокации. Такое мнение было высказано полковником запаса Вооруженных Сил Украины и летчиком-инструктором Романом Свитаном в интервью.

Глава самопровозглашенного правительства Крыма Сергей Аксенов только вчера объявил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи. Свитан высказал предположение, что если российские власти сообщили о сбитой ракете, то он не удивится, если они сами организовали обстрел очередей на Крымском мосту. Он полагает, что может быть готовится серьезная провокация со стороны России.

По его мнению, российские оккупанты могут нанести удар по своим гражданам, которые оказались в длинных очередях перед Крымским мостом, а затем обвинить Украину в этом во время саммита НАТО.

"Не удивлюсь, если они сами обстреляют эти очереди на Крымском мосту. Скорее всего, готовится какая-то серьезная российская провокация", – делится эксперт.

ВСУ окружают Бахмут, по Запорожскому направлению затянулись так называемые формирующие операции. По всем раскладам они проводятся в течение полутора-двух недель, а сейчас получается уже второй месяц ВСУ эти формирующие операции проводят, ранее делился Свитан.

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