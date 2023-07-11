Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и летчик-инструктор, выразил свою точку зрения на ситуацию, связанную с ситуацией в Крыму. При этом военный аналитик Роман Свитан рекомендовал отдыхающим, находящимся вблизи Крымского моста, разбегаться в разные стороны.

Он также поднял важный вопрос о ракетах Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании весной. Несмотря на то, что эти ракеты имеют достаточную дальность, чтобы достичь полуострова Крым, до сих пор ни одна из них не была запущена туда. Свитан выразил свое недоумение по поводу соглашений, заключенных при передаче ракет.

Полковник подчеркнул, что это не соответствует партнерским отношениям, и что у него остаются нерешенные вопросы, на которые пока нет ответов.

"Отдыхающим, которые стоят в районе Крымского моста, нужно разбегаться во все стороны. Но еще есть большие вопросы, а ответов пока нет"





Отметим, глава самопровозглашенного правительства Крыма Сергей Аксенов только вчера объявил о сбитой крылатой ракете в районе Керчи. Свитан высказал предположение, что если российские власти сообщили о сбитой ракете, то он не удивится, если они сами организовали обстрел очередей на Крымском мосту. Он полагает, что может быть готовится серьезная провокация со стороны России.

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