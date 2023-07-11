Популярный украинский исполнитель и молодой отец Виктор Павлик, который сейчас находится в браке с четвертой женой – молодой блогершей Катей Репяховой, поделился неожиданными откровениями.

Как оказалось, Виктор Павлик стал участником развлекательного ток шоу на ютуб-канале Владимира Остапчука "Мекнув – питайте", где в одном из выпусков обсуждалась тема бывших и измен. Как оказалось, за кадром в зале была и Катя Репяхова, которая иногда даже могла-то подсказать мужу.

Так, отвечая на вопросы в рамках шоу, Виктор Павлик заявил, что он категорически против измен, а также отметил, что в своей жизни с этим явлением не сталкивался.

"Много умных людей мне подсказывали, и учили меня, и я с этим согласен – отрубил, то что было вчера, и жить нужно будущим. Только так. Я очень категорично против измен. У меня ничего подобного не было в жизни, но читая книги, смотря фильмы, и понимая жизнь, немного прожив жизнь, считаю, что измена – это все, до свидания, сразу, сто процентов. Не прощать, и не жить", - сказал Виктор Павлик.

Кроме того, артист считает, что если мужчина любит свою женщину, то он просто не имеет права ей изменять. Иначе, если он хочет другу женщину, то должен прямо сообщить об этом своей избраннице.

"Если ты любишь женщину, ты не имеешь права ей изменять с кем-то другим, кто бы это не был. Потому что, если ты хочешь с кем-то изменить, то ты должен своей любимой сказать, что ты ее больше не любишь, и хочешь другую, и теперь я буду любить ее", - добавил Виктор Павлик.

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