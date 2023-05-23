Дружина Віктора Павлика спробувала викликати жалість в українців і розповіла, що її здоров'я погіршилося – вона почала відчувати проблеми.

Український співак Віктор Павлик разом зі своєю дружиною блогером Катериною Репяховою вляпалися у скандал. Це сталося, коли парочка похвалилася спецперепусткою на Південному мосту у Києві. Наразі Катерина Репяхова поскаржилася на погане самопочуття після хвилі хейту. Коментар блогерки з'явився в Інстаграм-Сторіз.

Дружина Віктора Павлика спробувала викликати жалість в українців та розповіла, що її здоров'я погіршилося - вона почала відчувати проблеми із харчуванням. Катерина Репяхова розповіла, що протягом п'яти днів не може нічого їсти - апетит просто зник. Це сталося саме після скандалу.

"Не їм нічого зовсім. Такою мірою, що вже не можу підняти Мишу, який важить 15 кілограмів", - написала дружина Віктора Павлика .

Дружина Віктора Павлика також поділилася, що нібито її скрутило прямо на вулиці. Катерина Репяхова буквально не могла підвестися з асфальту. Тому блогерща та концертний директор Павлика почала харчуватися через силу. Вона додала: "поки не знаю, як повернути апетит".

Варто нагадати, що згодом Віктор Павлик вибачився за інцидент і пояснив, що цей документ був необхідний йому як артистові, адже він часто повертається з благодійних концертів у комендантську годину. Катя Репяхова теж визнала, що була неправа.

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