У скандалі навколо Віктора Павліка і його молодої дружини Каті Репяхової з’явилося продовження.

Для Віктора Павліка скандальна поїздка через закритий міст просто так не минулася, пише Politeka.net.

Так, Катя Репяхова підтвердила, що за необдуманий вчинок Павлік поплатився своїм виступом.

«Катю,а це правда,що через цей скандал концерт Віктора Павліка, який мав відбутися у Берліні 4 червня, скасували?», - запитала у Репяхової одна з її підписниць.

«Правда», - відповіла Репяхова.

Також Катя Репяхова розповіла подробиці щодо візиту поліції. Нагадаємо, правоохоронці повідомляли, що скандальну спецперепустку у Павліка вилучили.

«… Ця перепустка чоловіка, яку він має дуже давно. І її забрали задля перевірки справжності, патрульні поліції не повноважені сходу виявити, як, ким, навіщо була видана перепустка і чи взагалі вона справжня», - повідомила Репяхова.

Блогерці і дружині Віктора Павліка також нагадали, що на скандальному відео співак сказав: «Ця перепустка тобі подарунок...».

«Очевидно, що це сарказм. Ця перепустка чоловіка і це не складно виявити. Але я нас не виправдовую, ми не мали жартувати з такими речами», - відповіла Катерина Репяхова.

Додамо, що на тлі скандалу навколо Віктора Павліка і Репяхової деякі українці встали на сторону зіркової родини. Мовляв, всі люди помиляються і насправді нічого страшного не сталося.

«Я, звичайно, не фанат а ні Репяхової, ані Павліка! Але… Боже,таке роздули, як би вони мінімум той міст рознесли або російським танком по ньому проїхалися, а не на авто! Людина помилилася, таке буває…Але це не так драматично що вся країна вже третій день гудить про це! Чи у вас другої проблеми нема?»,

«Терпіння вам, щоб все це пройти з високо піднятою головою».

Нагадаємо, через скандал зі спецперепусткою Віктору Павліку також довелося робити пояснення. Мовляв, перепустку на закритий режимний об’єкт він не дарував і Репяхова мала на увазі подарунок поїздку, а не перепустку.

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