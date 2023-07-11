Вчера появилась информация о готовности Соединенных Штатов Америки предоставить Украине кассетные боеприпасы, которые оказались важными для наших защитников еще в прошлом году. Роман Свитан, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор, прокомментировал возможности, которые предоставляют такие кассетные боеприпасы от США, во время прямого эфира.

Свитан рассмотрел и оценил их потенциал и влияние на оборонную способность Украины.

«На войне много снарядов никогда не бывает. Их всегда не будет хватать, и чем больше получим – тем лучше. Это замена с касетными боеприпасами, да, но не простая, ведь это увеличение боевой мощи. Мы сможем их использовать, согласно Международному праву. Вся легкобронированная техника рф будет уничтожена, это точно ускорит продвижение наших войск, уменьшит наши потери. Из-за отсутствия авиации, 90 процентов поражений наносит артиллерия» - делится эксперт.

Он также поднял важный вопрос о ракетах Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании весной. Несмотря на то, что эти ракеты имеют достаточную дальность, чтобы достичь полуострова Крым, до сих пор ни одна из них не была запущена туда. Свитан выразил свое недоумение по поводу соглашений, заключенных при передаче ракет.

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