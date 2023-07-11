Как сообщили в ОК «Юг» , из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136".

У россиян был очередной коварный план – атаковать зерновой терминал одного из портов Одесчины.

Однако цинические замыслы врага провалились благодаря силам противовоздушной обороны.

Сообщается, что 22 дрона-убийцы были уничтожены, еще два дрона попали в админздание припортового объекта.

«Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы», - сообщили в ОК «Юг» последствия ночной атаки.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 11 июля российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».

Всего в ударе было задействовано 28 дронов-камикадзе. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 26 из них.

Тем временем спасатели сообщили, что в Фастовском и Обуховском районах Киевской области ликвидированы последствия падения обломков вражеских БПЛА в ночь на 11 июля.

К счастью, жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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