В российском городе Краснодар уничтожен командир подводной лодки «Краснодар», причастного к ракетным обстрелам Украины.

Бывший командир подводной лодки «краснодар» черноморского флота вмф рф Ржицкий был застрелен, напоминает Politeka.net.

В украинской разведке отметили, что оккупант получил много огнестрельных ранений.

«Подводник» совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета макарова. В результате огнестрельных ранений ржицкий скончался на месте.

Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего», - отмечают в Главном управлении разведки МО Украины.

Также украинские разведчики подчеркнули, что «Краснодар» – одна из шести подлодок проекта «варшавянка», входящих в состав черноморского флота вмф рф. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа "калибр".

Капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки «алроса». После отправки "алросы" на модернизацию был назначен командиром "краснодара".

СМИ пропагандистов уже заявили, что в убийстве Ржицкого есть украинский след.

"Заказ из Украины – на данный момент основная версия убийства заместителя начальника отдела по мобилизации краснодара станислава ржицкого", - пишет Mash.

Пропагандисты предполагают, что убийство мог совершить как "украинский диверсант", так и нанятый на месте киллер.

Версия об ограблении отсутствует - на месте убийства были найдены его наушники и смарт-часы.

Российские СМИ также публикуют фото из камер наблюдения с мужчиной, которого считают киллером.

Ржицкий публиковал маршруты своих пробежек в программе, поэтому эту информацию мог использовать убийца.

«Добегался и дострелялся»,

«Возмездие оно такое»,

«Зачищают следы», «Могилизованно»,

"Вскоре до них дойдет, что жить им не долго" , - комментируют пользователи соцсетей убийство Ржицкого.

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