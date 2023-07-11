Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал журналист и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, продолжаются тяжелые бои на Бахмутском направлении.

«О том, что враг с никому не нужным упрямством и большими потерями лезет в «ловушку Бахмут» я писал много раз. Но они продолжали лезть – им, видимо, уже по политическим соображениям хотелось доложить, что Бахмут захвачен полностью.

Именно так и вышло. Видос Пригожина все видели – хотя я тогда тоже писал, что это бред. Полностью Бахмут они так и не взяли. Пригожин второй день крутил свое забавное видео, а я как раз в это время общался с командиром батальона Максимом, его ребята в ожесточенном бою продолжали держать последние улицы города. И из дрона это было видно», – рассказал Сазонов в своем телеграмм-канале.

Тем временем, продолжил Сазонов, Третья Штурмова Бригада нанесла удар к югу от Бахмута и начала с жестокими боями продвигаться вперед, перемалывая вражескую 72-ю бригаду.

На севере от города тактическое подразделение ГРІМ вместе с 57-й, 56-й бригадами, 34-м, 17-м, 42-м батальонами отразило все попытки врага взять город в кольцо, и начало контрнаступление.

«Именно эти процессы сейчас продолжаются. Не очень быстро продвигаемся, это правда. Потому что сопротивление очень плотное. Каждые 100 метров продвижения – это тяжелые бои, обстрелы и понятно, что потери. Но на Берховку вышли, да и сам Бахмут с отдельных наших позиций уже хорошо видим без оптики», - рассказал Кирилл Сазонов.

По словам военнослужащего ВСУ, по самому Бахмуту и ​​рядом с ним метко работают украинские артиллеристы и ракетчики.

«Все понимали, что город в низине, а ВСУ удержали высоты вокруг и обстрелы будут жесткими. Но они влезли в эту ловушку – кто им врач? Резюмирую: Бахмут стал действительно Крепостью, о которую разбилось вражеская навала. И не смогла пойти дальше на Констаху и Славянск. А сейчас Бахмут стал для ловушкой, и их ждет «жест доброй воли», или котел», – уверен Сазонов.

Кирилл Сазонов также подчеркнул, что эта операция дается украинским защитникам очень тяжело.

Враг сражается за каждый метр и стянули в район Бахмута очень много сил.

Добавим, ранее Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал удачную работу одного из «противотанковых» расчетов 30-й ОМБр на Бахмутском направлении.

Сначала бойцы сожгли со «Стугнs-П» вражеский пикап с личным составом россиян и боеприпасами. А впоследствии, на другой позиции, воины увидели вражеский МТЛБ и превратили его в металлолом.

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