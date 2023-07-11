В одной из областей планируется отселить людей из всех населенных пунктов в пятикилометровой зоне от границы.

За полтора годы полномасштабного вторжения впервые выселяют, то ли эвакуируют жителей приграничья. Речь идет о Сумщине, и пока это только одна область. Все жители населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой зоне от границы будут отселены. Таким образом власти хотят позаботится о людях и предупредить гибель людей от обстрелов россиян. Однако на ситуацию на фронте это скорее всего никак не повлияет.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, пока речь идет только о заботе о гражданах, и это правильное решение, так как начиная с января этого года в этой пограничной зоне погибли более 30 людей.

"В первую очередь это продиктовано тем, что заботятся об интересах людей гражданских, и это абсолютно правильно. Как вы видите, количество обстрелов возросло и тенденция к росту как раз по пограничной зоне Сумщины. И это абсолютно правильный шаг в данном случае, потому что угроз для граждан достаточно много", - говорит эксперт.

При этом, по его словам, это отселение людей никак не поможет нашим военным, они просто продолжат делать свою работу. Точно также, этот процесс никоем образом не ослабит позиции врага. Это просто забота о мирных людях, которые все время страдают от обстрелов.

"Мы прекрасно понимаем, что возможности и условия для проведения наших военных операций на территории врага, они мягко говоря несколько ограничены. Потому, конечно, особенно это не влияет, это просто забота о гражданских людях.

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