Украинские военные в Запорожском направлении уже установили огневой контроль не только за второй, но и за третьей линией обороны оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире Радио НВ.

"Начнем с успехов в Пятихатках. Этот населенный пункт достаточно успешно удерживают наши силы обороны и используют в данном случае в первую очередь как элемент, который вытягивает на себя российские ресурсы. Сейчас не главная цель штурмовать в лоб Васильевку, хотя это очень важный населенный пункт в треугольнике обороны россиян (Васильевка-Токмак-Мелитополь).Но происходят и продвижения в этом районе и расширяются наши позиции.

Очень интересные действия в направлении Роботино продолжаются. И когда будет усвобожден этот населенный пункт, это будет фактически удар по второй линии российских оккупантов. Если в этот момент возникнет у них проблема с ресурсом – может разрушиться все направление на Токмак. Пока рано об этом говорить, потому что в Роботино они достаточно серьезно держатся, используют резервные ресурсы, но и фланги мы постепенно охватываем.

Далее Мокрые Ялы – это фактически административная граница между Донецкой областью и Запорожской, но и там очень успешно продвигаются наши силы. Главная цель – это Старомалиновка, потому что это выход на вторую линию обороны. Работы проходят как по флангам, так и в направлении Старомалиновки.

Таким образом, мы постепенно давим на их вторую линию обороны, если не физически, то огневым влиянием. Потому что в июне был рекорд по количеству уничтоженной русской ствольной артеллерии. Это говорит о том, что вторая линия обороны находится под нашим огневым контролем, потому что именно там расположена основная часть их дивизионов.

Также есть рекорд по количеству уничтожения российского ПВО - говорит, что под нашим влиянием находится и третья линия обороны. Потому, что преимущественно системы ПВО размещаются именно в тыловой третьей линии обороны", - говорит Александр Коваленко.

Источник: Радио НВ

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