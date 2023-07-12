Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно вернулась в Украину со своими детьми, поделилась тематическими кадрами. Перед саммитом НАТО Маша Ефросинина решила опубликовать несколько важных для нее снимков, однако получила довольно смешанную реакцию.

ведущая, саммит НАТО

«Канада активно поддерживает Украину с самого начала российского вторжения. Премьер-министр @justinpjtrudeau только что сказал, что поддерживает принятие нашей страны в НАТО» - написала Ефросинина.

Впрочем, многие в сети обратили внимание именно на внешний вид знаменитости и ее якобы изменившееся лицо. Ефросинину осудили за такие изменения:

«Маша на себя уже не похожа стала; Те, кто пишет за диеты и похудение - вы за##ли, правда. Пора остановиться вам, а Маша решит сама, что делать 🤦🏼‍♀️; Маша, пожалуйста, остановитесь с диетами, вы уж очень похудели;

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Что с Машей о боже😂😂; Не узнала Машу, ракурс ли не тот, что ли, улыбка как не ваша; Что-то Мария на себя не похожа; Ну что все зубы выставляете, виднее; Неудачная фотография🙄; Ого, смотрю оба лица знакомых, но узнала его не сразу».

Отметим, также ранее Ефросинина подняла довольно деликатную тему для украинок и спровоцировала конфликт. Также Маше Ефросининой написали, что раздавать подобного рода советі со специалистами - спорная ситуация.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.