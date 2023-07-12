Телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно вернулась в Украину со своими детьми, поделилась тематическими кадрами. Перед саммитом НАТО Маша Ефросинина решила опубликовать несколько важных для нее снимков, однако получила довольно смешанную реакцию.

«Канада активно поддерживает Украину с самого начала российского вторжения. Премьер-министр @justinpjtrudeau только что сказал, что поддерживает принятие нашей страны в НАТО» - написала Ефросинина.

Впрочем, многие в сети обратили внимание именно на внешний вид знаменитости и ее якобы изменившееся лицо. Ефросинину осудили за такие изменения:

«Маша на себя уже не похожа стала; Те, кто пишет за диеты и похудение - вы за##ли, правда. Пора остановиться вам, а Маша решит сама, что делать 🤦🏼‍♀️; Маша, пожалуйста, остановитесь с диетами, вы уж очень похудели;

Что с Машей о боже😂😂; Не узнала Машу, ракурс ли не тот, что ли, улыбка как не ваша; Что-то Мария на себя не похожа; Ну что все зубы выставляете, виднее; Неудачная фотография🙄; Ого, смотрю оба лица знакомых, но узнала его не сразу».

Отметим, также ранее Ефросинина подняла довольно деликатную тему для украинок и спровоцировала конфликт. Также Маше Ефросининой написали, что раздавать подобного рода советі со специалистами - спорная ситуация.

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Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.