Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что оккупанты совершили довольно успешные контратаки в районе Бахмута, а также пытаются наступать на еще двух направлениях.

По его словам, на Лиманском направлении в последние дни противник достаточно существенно расширил свое вклинение в нашу оборону по направлению Кременная-Заречное, главным образом в южном направлении.

"Таким образом ситуация с Серебрянским лесничеством продолжает ухудшаться. Ведь в районе с.Диброва и с.Шипиловка (со стороны противоположного берега г.Северский Донец) противник также не прекращает свои атаки. Если так пойдет и дальше, оборона ВСУ вдоль левого берега г.Северский Донец будет "свернута" противником не только в районе с.Серебрянка и с.Белогоровки (верхн.), к которой, кстати, противник уже подошел вплотную с юга и юго-востока, а до самого с.Дроновка", — пишет эксперт.

Константин Машовец подчеркнул, что ситуацию еще больше усугубляет успех противника по направлению с.Краснопоповка-с.Невское, а также на Купянском направлении в районе с.Новоселевское, где российские подразделения явно пытаются прорваться за дорогу Купянск - Сватово и достаточно близки к этому.

"Ведь это определенным образом сковывает возможности украинского командования отреагировать должным образом на события, происходящие южнее этого участка, на Лиманском направлении... И насколько я понимаю, это только начало...", — добавил военный обозреватель.

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