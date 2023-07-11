Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил несколько важных моментов касаемо ситуации вокруг Бахмута.

Так, в южном секторе, где эпицентром событий является Клещиевка, силы обороны Украины выдавили оккупантов с правого берега канала и, очевидно, что в зону их интересов со временем попадёт Курдюмовка.

"Таким образом СОУ растянули фронт оккупантов, который в том или ином месте, да должен прорваться. Хотя, следует понимать, что на словах это может и звучит всё складно, а на деле - титанический труд наших военных. Особенно с учётом концентрации подразделений противника в секторе", — пишет эксперт.

В северо-западном секторе дела обстоят намного сложнее, чем на Юге. Оккупанты перекинули силы в районе Берховки, Ягодного и Дубово-Васильевки. С Северска продолжается давление на Яковлевку и Краснополевку. По мнению Александра Коваленко, в этом секторе особого продвижения СОУ в ближайшее время не будет.

В самом Бахмуте Силы обороны Украины возобновили городские бои и смогли вернуть ряд позиций, но у российских оккупационных войск там есть свобода манёвра, которая им позволяет держать руины под контролем.

Отдельно военный обозреватель обратил внимание на восточный сектор, где в районе Покрвоского и Бахмутского логистика оккупантов всё чаще оказывается под огневым воздействием артиллерии СОУ, но это пока сложно назвать огневым контролем.

"Таким образом, благодаря свежим ресурсам РОВ удалось несколько замедлить продвижение СОУ практически в каждом активном секторе, но не остановить. Движение продолжается, сложно, но выверенно свежатина сокращается. СОУ идут к своей цели, главное не подгонять", — заключил эксперт.

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