После того, как силы обороны заняли стратегические позиции на севере и юге Бахмута, включая районы Берховка и Клещиевка, город оказался окруженным, что позволяет успешно нейтрализовать вражеские войска.

Однако военный эксперт Роман Свитан, выступая на 24 канале, заявил, что не следует стремиться полностью окружить Бахмут, ибо существует более эффективный подход к освобождению Донбасса.

Он отметил, что Бахмут в настоящее время играет роль площадки для поражения российских войск. Если такая площадка существует и эффективно действует, где каждый день уничтожается одна-две роты врага (что и происходит), то нет необходимости окружать город и подвергать риску жизни наших военнослужащих. Вместо этого лучше продолжать уничтожать противника.

"Нужно двигаться не на окружение Бахмута, а двигаться вдоль высот, от Берховки двигаться в сторону Соледара по высотам, от Клещиевки и Бахмута - на юг в сторону Горловки, через Курдюмовку. И нужно это проделывать в районе Донецка" - делится эксперт.

По мнению Свитана, если Бахмут будет окружен и освобожден, войскам придется продвигаться дальше. Однако продвижение в сторону Попасной столкнется с грядой Донецкого кряжа, что потребует сражения с противником и возможно приведет к большим потерям.

Последние новости Украины:

Напомним, Спасательная операция продолжается: оккупанты разбомбили школу с людьми, последствия ужасные.

Как сообщала Politeka, Россияне сбросили авиабомбу на людей, пришедших за гумпомощью: известно количество жертв.

Также Politeka писала, что Новая ракетная атака, оккупанты влупили по Николаеву баллистикой: "Удар нанесен по...".