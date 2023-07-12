Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" прокомментировал информацию о предоставлении нам Францией дальнобойных ракет SCALP.

"Это тот же Storm Shadow, только во французском исполнении. Storm Shadow и SCALP — это одно и то же, общие концерны и британские, и французские создали эту ракету. У них практически нет разницы: боевая часть до 450 кг, декларируется самое далекое расстояние до 400-500 км, но я думаю, что нам будет предоставлен экспортный вариант в части 250 км. Storm Shadow уже себя очень хорошо показали на полигоне. Это только численное усиление этого семейства ракет", - заявил эксперт.

По его словам, россии нечем ответить на такое усиление украинских Вооруженных сил.

"Кроме прибегнуть к очередному акту безумия, такой как был подрыв Каховской плотины, у них нет ни одного козыря в рукаве, за исключением оружия массового поражения: ядерного, химического, бактериологического. Все, абсолютно всю линейку имеющейся вооружения и оружия они уже применили в полном объеме", — подчеркнул Петр Черник.

Кроме того, эксперт прокомментировал новый пакет помощи от Германии на 700 миллионов евро.

"Каждая единица оружия, которое помогает бить врагам, нам будет полезна. Наиболее полезна сейчас будет бронетехника разных классов, и будут очень полезны боевые машины Marder, едва ли не лучшие в своем классе, такой аналог Брэдли, но имеет несколько более серьезный боекомплект по пушке, более 1200 выстрелов, и, самое главное, 6 пусковых установок ПТКР MILAN, которые помогут истреблять бронетехнику противника. Очень хорошая машина задекларировано до 40 единиц, это немало, и чем больше такого оружия к нам поступит, тем лучше", - добавил Петр Черник.

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