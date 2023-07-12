В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить окрошку, которую еще называют "холодным борщом".
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты (на 2 порции):
- 350 г густого кефира 1% жирности
- 2 яйца
- 25 г горчицы
- 80 г огурца
- 60 г редиски
- 80 г картофеля отварного
- 150 г листьев щавеля
- зелень петрушки, лука, укроп
- соль
Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отваривает яйца 9-10 минут и разделяет их на желток и белок.
Желтки перетираем с солью и горчицей. Щавель вместе с кефиром пробиваем с помощью блендера до однородной консистенции, добавляем в желтки, перемешиваем и доводим до вкуса солью.
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Белки от яйца, огурец, редис, отварной картофель и побольше зелени "Мастер Шеф" Ярославский мелко нарезает и все это добавляет в кефирную смесь. Снова солим по вкусу, по желанию можно добавить черного перца.
Отправляем холодильник в холодильник на 30 минут, чтобы настоялся, и можно смаковать.
"❗️И еще несколько советов от меня! Роль лимона здесь выполняет щавель. Можно заменить другой зеленью - тот же шпинат, или больше укропа и петрушки добавить, но в таком случае вам нужно будет добавить и еще сок лимона! Также интересно работает жареный картофель в этом рецепте", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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