В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить окрошку, которую еще называют "холодным борщом".

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты (на 2 порции):

350 г густого кефира 1% жирности

2 яйца

25 г горчицы

80 г огурца

60 г редиски

80 г картофеля отварного

150 г листьев щавеля

зелень петрушки, лука, укроп

соль

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отваривает яйца 9-10 минут и разделяет их на желток и белок.

Желтки перетираем с солью и горчицей. Щавель вместе с кефиром пробиваем с помощью блендера до однородной консистенции, добавляем в желтки, перемешиваем и доводим до вкуса солью.

Белки от яйца, огурец, редис, отварной картофель и побольше зелени "Мастер Шеф" Ярославский мелко нарезает и все это добавляет в кефирную смесь. Снова солим по вкусу, по желанию можно добавить черного перца.

Отправляем холодильник в холодильник на 30 минут, чтобы настоялся, и можно смаковать.

"❗️И еще несколько советов от меня! Роль лимона здесь выполняет щавель. Можно заменить другой зеленью - тот же шпинат, или больше укропа и петрушки добавить, но в таком случае вам нужно будет добавить и еще сок лимона! Также интересно работает жареный картофель в этом рецепте", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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