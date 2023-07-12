Оккупанты уничтожают все, до чего могут дотянуться, сея на украинской земле горе, слезы и смерть.

Так, полиция Херсона зафиксировала 16 новых военных преступлений российских оккупантов против мирного населения.

Среди них – обстрел гуманитарного штаба.

Центр Херсона оккупанты обстреляли из РСЗО.

«Вражескими снарядами повреждены многоквартирные и частные дома, помещения гуманитарного штаба, гаражи и автомобиль. Ранены 4 мирных жителей, среди которых 8-летняя девочка. У пострадавших минно-взрывные травмы, контузии, черепно-мозговые травмы, переломы и множественные обломочные ранения», - рассказали в полиции о страшных последствиях очередных атак врага.

Под артиллерийским огнем находилось пгт Антоновка, там ранен 36-летний мужчина и повреждены 6 домов. От обстрелов пострадали микрорайоны Корабел, Северный и ХБК.

В результате безжалостных атак вспыхнули пожары, горела сухая трава и кустарники.

Из реактивных систем залпового огня русские военные обстреляли село Софиевка Станиславской общины. Там зафиксировано около 10 «прилетов», вражеские снаряды убили 57-летнюю женщину, в селе повреждено по меньшей мере 7 домов. Под огнем из РСЗО находилось и село Станислав, там повреждено 15 частных домов. В селе Бургунка артиллерийским обстрелом поврежден дом культуры.

В общей сложности за минувшие сутки Херсонщина пережила 67 обстрелов, вражеская армия выпустила более 300 снарядов, погиб 1 человек, ранены 5 жителей, среди которых ребенок. Оккупанты атаковали мирное население из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, гранатометов, противотанкового ракетного комплекса и БПЛА.

Тем временем прокуроры зафиксировали последствия обстрела российскими военными Харьковщины.

По данным следствия, 11 июля около 20:00 российские военные нанесли авиаудары по селу Кучеровка Купянского района. По предварительной информации, управляемыми авиабомбами на базе ФАБ-250.

Повреждены жилые дома. Получил ранение 74-летний местный житель.

Также оккупанты обстреляли село Хатное Купянского района. Произошел пожар в одноэтажном здании. Предварительно удар был нанесен БПЛА.

Напомним, ранее жителей Херсона предупредили о смертельной опасности.

Последние новости Украины:

23-летний Иван погиб вместе со всей семьей.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиабомбой по жилым домам.

Кроме того, Politeka.net писала о подлой атаке россиян минувшей ночью.